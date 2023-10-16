Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Yerine Jayden Oosterwolde

24 yaşındaki futbolcunun sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıp Avrupa'nın yolunu tutacağı öne sürülürken sarı-lacivertli kulüp yıldız oyuncudan en az 20 milyon euro kazanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası sol beki Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde'ye emanet etmeyi planlıyor.

Geçen sezon devre arasında Parma'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Oosterwolde, bu sezon şu ana kadar gösterdiği performansla beğeni topladı.

Rennes ve Atalanta başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği 22 yaşındaki Hollandalı yıldızın Fenerbahçe ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.