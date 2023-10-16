Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Yerine Jayden Oosterwolde

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması da başladı.Sabah gazetesinden Samet Yüksel'in haberine göre, sarı-lacivertli ekip yaz transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu için birçok teklifi reddetmişti.Sarı-lacivertliler oyuncudan ciddi gelir kazanmak istiyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Yerine Jayden Oosterwolde
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Yerine Jayden Oosterwolde
Editör: Nihat Çarboğa

 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıp Avrupa'nın yolunu tutacağı öne sürülürken sarı-lacivertli kulüp yıldız oyuncudan en az 20 milyon euro kazanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası sol beki Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde'ye emanet etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Yerine Jayden Oosterwolde - Resim : 1

Geçen sezon devre arasında Parma'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Oosterwolde, bu sezon şu ana kadar gösterdiği performansla beğeni topladı.

Rennes ve Atalanta başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği 22 yaşındaki Hollandalı yıldızın Fenerbahçe ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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# Ferdi Kadıoğlu # Jayden Oosterwolde # fenerbahçe
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