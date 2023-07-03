Arda Güler'i ikna etmek için Barcelona'nın efsanesi İstanbul'a geldi!

Real Madrid ve Barcelona'nın peşinde olduğu Arda Güler için Katalan kulübü, ekonomik sorunları nedeniyle oyuncu için mücadele etmeyecek gibi görünüyordu. Ancak LaLiga'nın kuralları, 2024/25 sezonu için yapılan işlemlerin mevcut kampanyada sayılmamasına izin verecek.

Bu nedenle Katalan kulübünün, oyuncunun 2024'te takıma katılması için bir anlaşmaya varması bekleniyor.

Arda Güler'in başka kulüplere kaçmasına izin vermeyen Barcelona, futbolda çığır açacak bir oyuncuyu getirmek için bir adım daha ileri gitti.

Nitekim Joan Laporta liderliğindeki kulüp temsilcileri, oyuncuyu ikna etmekle görevli Deco ile Güler'in anlaşmasını sonuçlandırmak için İstanbul'a geldi.