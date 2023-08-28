Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı tamamlandı

Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), Çeşme Marina ve Arkas Holding iş birliğiyle İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nda dereceye girenler belli oldu.

Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı tamamlandı
Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı tamamlandı
Son Güncelleme:

Bu sene yedincisi düzenlenen organizasyonda ilk 3 sıra Borusan Çılgın Sigma, Blue Moon ve Anything Dere Construction'dan oluştu.

Bu sene ilki gerçekleştirilen Türkiye Yat Ligi'nin son ayağı da olan organizasyonun ardından ligde sıralama belli oldu. Borusan Çılgın Sigma'nın birinciliğe ulaştığı ligde Blue Moon ikinci, Beymetal Team Linea Rossa ise üçüncülüğü elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu rövanşları başlıyorUEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu rövanşları başlıyorSpor


Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yaptığı açıklamada, yarışa katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Bazı yarışlar var ki çıtayı yükselterek Türk yelkenciliğinin önünü açıyor. Bu yarış bunlardan biri. Bu sene ilk kez düzenlediğimiz Türkiye Yat Ligi'nin önümüzdeki senelerde daha çok katılımla Türk yelkenciliğine değer katan bir ürün haline gelmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas da her yarış sonrasında bir sonraki yıl nasıl daha iyi yapabileceklerini düşündüklerini belirterek, "Bu sene J70 yeniliğini kattık. Amacım Türk yelken sporunun gelişmesine katkıda bulunmak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çok Okunanlar
Omurganın Görünmez Düşmanı: Skolyozun Erken Tanısı İhmal Edilmemeli
Omurganın Görünmez Düşmanı: Skolyozun Erken Tanısı İhmal Edilmemeli
Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
Trakya Üniversitesi'nde!
Trakya Üniversitesi'nde!
İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu
İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu
Öne Çıkanlar Avrupa'dan Yeni Bir Algı Operasyonu! Erdoğan Yine Kötülendi! - Ulusal Kanal Haber Avrupa'dan Yeni Bir Algı Operasyonu! Erdoğan Yine Kötülendi! - Ulusal Kanal Haber Sergio Ramos'un oturacağı ev bile belirlendi Sergio Ramos'un oturacağı ev bile belirlendi