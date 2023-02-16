At yarışları ne zaman başlayacak? TJK'dan açıklama geldi

Türkiye Jokey Kulübü, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edilen yurt içi at yarışlarının 18 Şubat'ta yeniden başlayacağını açıkladı.

At yarışları ne zaman başlayacak? TJK'dan açıklama geldi
Son Güncelleme:

TJK'dan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edilen yurt içi at yarışları, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu kararı ile 18 Şubat 2023 Cumartesi günü yeniden başlayacaktır.

Bu doğrultuda, 18 Şubat 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek yarışların deklareleri, 16 Şubat 2023 Perşembe günü yapılacaktır" denildi.

# TJK # Türkiye jokey kulübü # at yarışı
Bayern Münih ve Milan avantajı kaptı 5 takımın ligden çekilmesi onaylandı Türkiye'de spor müsabakaları durduruldu! Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i farklı geçti
Çok Okunanlar
1 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
2 AFAD güncel öncelikli ihtiyaçlar listesini yayınladı!
3 Kolonlardan alınan örnek hayrete düşürdü
4 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Manchester United canlı izle
5 "Türkiye Tek Yürek" oldu