Attila Szalai Fenerbahçe'ye veda etti!

Fenerbahçe'den Almanya'nın Hoffenheim ekibine transfer olan Macar futbolcu Attila Szalai, sarı-lacivertli kulübe ve taraftarlara veda etti.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'den ayrılmadan önce Ülker Stadyumu'nu ziyaret eden Szalai, saha içini ve soyunma odasını gezerken duygusal anlar yaşadı.

Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco ile vedalaşan Attila Szalai, Fenerbahçe'nin her zaman kalbinde olacağını söyledi.



Fenerbahçe taraftarına, verdiği destek için teşekkür eden Szalai, şu ifadeleri kullandı: