Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek ile umut verici açıklamalar!

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, hataları en aza indirerek şampiyonluk hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

Sarı-lacivertli oyuncu, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği Rusya kampında Fenerbahçe TV'de yayımlanan "Günün Röportajı" programına konuk oldu.

Kamp süreciyle ilgili İsmail Yüksek, "Kamp dönemi yoğun geçiyor. Hava da çok değişken, bir sıcak, bir soğuk ama bunun ötesinde gerçek anlamda çok güzel kamp oluyor. İsmail (Kartal) Hoca'mızla beraber yeni bir döneme başladık. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız da oldu. Onların uyum süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Şu an takımdaki arkadaşlık çok iyi. Umarım bu durum lige de çok güzel bir şekilde yansır." dedi.

Geçen sezonun yorucu geçtiğini ve Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapattıklarını belirten başarılı orta saha, şöyle devam etti:

- Ancak futbolda hiçbir zaman dün yok. Bizim önümüze bakmamız gerekiyor. Geçen sene yaptığımız hataları bu sene yapmamamız gerekiyor. Kendimize özgü değerlendirmeler yapmamız gerekiyor ki teknik ekibimizle, ağabeylerimizle, kardeşlerimizle beraber konuşup, geçen sene yaptığımız hataları bu sene yapmamaya çalışıyoruz. Bizim için bu sene gerçekten çok değerli olacak. Şu anda da güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Lige hazırlanmaya, daha da güçlenmeye çalışıyoruz. İlk hazırlık maçımızı oynadık. Tabii ki onun değerlendirmesini hocamız ve teknik ekip yapacaktır ama her ne kadar penaltılarla kaybetsek de en azından iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Oyun içinde bazı yerlerde iyiydik bazı yerlerde hatalarımız oldu. Umarım geçen seneki hataları yapmadan sezona başlarız. Geçen seneki hataları bu sene en aza indirerek iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz.

Hazırlık maçı yaptıkları son Rusya şampiyonu Zenit'e karşı fiziksel anlamda başa baş bir oyun sergilediklerine dikkati çeken Yüksek, üç kulvarda da mücadele edebilecek kalitede bir takıma sahip olduklarını vurguladı.

İsmail Yüksek, teknik direktör İsmail Kartal'ın sarı-lacivertli kulüp için önemli bir isim olduğunu aktarırken, şu değerlendirmelerde bulundu:

Taraftar desteğinin önemine dikkati çeken Yüksek, sözlerini şöyle tamamladı:

- Onlarla birlikte bazı maçlarda çok farklı seviyelere çıktık. Bunu rakip takımlar da gördü. Geçen seneyi unutup, yapılan hataları en aza indirip, başarılı bir sezon geçirmeye çalışacağız. Taraftarlarımızın bize vereceği destek çok ama çok önemli. Şu anda Rusya'dayız ve buradaki stadyumda bile taraftarımızı görüyoruz. İnanın çok farklı bir ortam oluşuyor. Onları görünce duygulanıyoruz. Bu zaten Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür. Dünyanın her bir köşesinde bir Fenerbahçe taraftarı var. Bizler de bu takımda, böyle büyük bir camiada oynadığımız için gurur duyuyoruz. Taraftarlarımız her zaman yanımız olsun, her zaman bizi desteklesin. Bu sene çok değerli. Elimizden ne geliyorsa yapıp, camiamızla birleşip, istenilen şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Kimse onlardan daha çok isteyemez ama biz de çok ama çok istiyoruz. Tabii 9 senedir bu takım şampiyon olamıyor. Bu sene inşallah 9 yıllık süreci sonlandırmak istiyoruz.