Barcelona İlkay Gündoğan'ı transfer etti

Son sezonunda Manchester City ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ve kulübüyle sözleşmesi sona erdikten sonra serbest futbolcu statüsünde bulunan İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu.

La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, Türk asıllı Alman futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON AVRO

Barcelona yaptığı yazılı açıklamada, İlkay Gündoğan ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli, bir yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalandığını açıkladı. Bordo-mavililer, İlkay'ın serbest kalma bedelinin ise 400 milyon avro olarak belirlendiğini bildirdi.

İlkay için, "Gol ile özdeşleşen orta saha oyuncusu" tanımını kullanan Barcelona, "İlkay, İngiltere'ye gittiği 2016-2017 sezonundan itibaren 60 gol atarak, Kevin de Bruyne (80) ve Bruno Fernandes'in (64) ardından İngiliz liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu." diye yazdı.

Barcelona, tecrübeli oyuncunun takımda forma giyen 18. Alman futbolcu, hem Manchester City hem de Barcelona formasını giyecek 13'üncü, Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Barcelona'ya gelen ikinci futbolcu olduğunu (2004'te Deco, Porto ile bu kupayı kazandıktan sonra gelmişti) vurguladı.

İlkay'ın aynı zamanda Almanya ve Türkiye'deki doğal afet ile orman yangınlarından sonra önemli bağışlar yaptığı, çevreye duyarlı bir futbolcu olduğu kaydedildi.

SEZON BAŞINA 10 MİLYON AVRO KAZANACAK

İspanyol basını, İlkay'ın Manchester City ile sözleşmesi bittikten sonra Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddettiğini ve Barcelona'dan sezon başına brüt 10 milyon avro kazanacağını iddia etti.