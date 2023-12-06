Barcelona'dan yapılan açıklamada, belindeki sakatlığı nedeniyle kasım ayının ortasından bu yana forma giyemeyen Marc-Andre ter Stegen'in ameliyat edilmesine karar verildiği belirtildi.

Barcelona Kalecisi Ter Stegen Ameliyat Edilecek!

31 yaşındaki kalecinin sahalardan uzak kalacağı süre ameliyatın ardından netleşecek. Alman file bekçisinin, sahalardan 2-3 ay arası uzak kalması bekleniyor.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Alman file bekçisi, "Kulübün sağlık takımıyla üst üste yaptığımız görüşmelerin ve birçok uzmanın görüşünü almamızın ardından ameliyatın en doğru karar olduğuna karar verdik. Bir süre forma giyemeyecek olmam, beni rahatsız ediyor. Ama en doğru ve güvenilir kararın bu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ter Stegen, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 karşılaşmada kalesinde 15 gol gördü.