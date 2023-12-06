Barcelona Kalecisi Ter Stegen Ameliyat Edilecek!

Barcelona'nın yetenekli eldiveni Ter Stegen'in sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceği duyuruldu.

Barcelona Kalecisi Ter Stegen Ameliyat Edilecek!
Barcelona Kalecisi Ter Stegen Ameliyat Edilecek!

Barcelona'dan yapılan açıklamada, belindeki sakatlığı nedeniyle kasım ayının ortasından bu yana forma giyemeyen Marc-Andre ter Stegen'in ameliyat edilmesine karar verildiği belirtildi.

Barcelona Kalecisi Ter Stegen Ameliyat Edilecek!

31 yaşındaki kalecinin sahalardan uzak kalacağı süre ameliyatın ardından netleşecek. Alman file bekçisinin, sahalardan 2-3 ay arası uzak kalması bekleniyor.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Alman file bekçisi, "Kulübün sağlık takımıyla üst üste yaptığımız görüşmelerin ve birçok uzmanın görüşünü almamızın ardından ameliyatın en doğru karar olduğuna karar verdik. Bir süre forma giyemeyecek olmam, beni rahatsız ediyor. Ama en doğru ve güvenilir kararın bu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ter Stegen, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 karşılaşmada kalesinde 15 gol gördü.

Milliler Galibiyetle Bitirdi!Milliler Galibiyetle Bitirdi!Spor
# barcelona # Marc-Andre Ter Stegen
Çok Okunanlar
Beynin Bilgisayar Gibi Çalışmasını Sağlayan Ekmek!
Beynin Bilgisayar Gibi Çalışmasını Sağlayan Ekmek!
Maraş'taki Deprem Korkuttu!
Maraş'taki Deprem Korkuttu!
Meteoroloji İstanbul İçin Uyarı Verdi!
Meteoroloji İstanbul İçin Uyarı Verdi!
Altın Bugün Kaç TL Oldu? 6 Aralık'ta Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...
Altın Bugün Kaç TL Oldu? 6 Aralık'ta Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları...
6 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
6 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar İRAN VE RUSYA'YA DÜŞMANLIK YAPANLAR AMERİKANCIDIR! İRAN VE RUSYA'YA DÜŞMANLIK YAPANLAR AMERİKANCIDIR! Orijinal Alman Pastası Tarifi! Orijinal Alman Pastası Tarifi!