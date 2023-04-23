Barcelona'da 15 yaşındaki "Yeni Messi" sahaya çıkıyor

İspanya LaLiga'nın 30. haftasında lig yarışında zirvede yer alan Barcelona ile üçüncü sıradaki Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Dev mücadelede süpriz bir isim kadroda yer aldı. 2007 doğumlu Lamine Yamal'ın mücadelede yer alacak.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; La Masia'nın en büyük cevherlerinden biri olarak kabul edilen 15 yaşındaki Yamal, profesyonel kontrat hazırlıkları için Jorge Mendes ile temas halinde. Kısa zamanda resmi imzaların atılması bekleniyor.

Barcelona teknik direktörü Xavi, altyapıda 'Mini Messi' anılan Yamal için şu sözleri söyledi: "Lamine Yamal yetenekli bir oyuncu. 15 yaşında olmasına rağmen olgun bir karakteri var, adam eksiltmede çok iyi, kuvvetli. Barcelona tarihinde yeni bir dönemi başlatabilir."

LAMİNE YAMAL KİMDİR?

2007 doğumlu genç futbolcu Lamine Yamal, İspanya'nın Barcelona şehrinde doğdu. 2021 yaz transfer döneminde Barcelona'nın altyapısı La Masia'ya katıldı. Yetenekleri ile hocalarını etkilemeyi başaran Yamal başarılı performansı ile A takımına girmeye hak kazandı. İspanyol yıldız adayı Yamal aynı zamanda Barcelona'nın kadrosunda yer alan en genç isim olacak. İki kanatta da forma giyebilen Lamine sol ayağını kullanıyor.