Beşiktaş İspanyol oyuncuyu kiralık gönderdi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, İspanyol oyuncu Francisco Montero'nun Portekiz ekibi Arouca'ya kiralandığı bildirildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, İspanyol oyuncu Francisco Montero'nun Portekiz ekibi Arouca'ya kiralandığı bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
- Profesyonel futbolcularımızdan Francisco Montero, 2023-24 sezonu sonuna kadar Portekiz'den FC Arouca'ya geçici transfer olmuştur. Francisco Montero'ya yeni kulübünde başarılar dileriz.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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