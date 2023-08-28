Beşiktaş İspanyol oyuncuyu kiralık gönderdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, İspanyol oyuncu Francisco Montero'nun Portekiz ekibi Arouca'ya kiralandığı bildirildi.

Beşiktaş İspanyol oyuncuyu kiralık gönderdi
Beşiktaş İspanyol oyuncuyu kiralık gönderdi
Editör: Süleyman Daban
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, İspanyol oyuncu Francisco Montero'nun Portekiz ekibi Arouca'ya kiralandığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

- Profesyonel futbolcularımızdan Francisco Montero, 2023-24 sezonu sonuna kadar Portekiz'den FC Arouca'ya geçici transfer olmuştur. Francisco Montero'ya yeni kulübünde başarılar dileriz.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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