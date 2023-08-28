Yaren Çakar kimdir? Okan Buruk'un oğluna çirkin sözleri ile gündeme gelen Yaren Çakar kimdir?
Yaren Çakar'ın kimdir? diye sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Birçok kişi tarafından izlenen Yaren Çakar'ın yayın esnasında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a söylediği çirkin sözleri tepki çekti.
Yaren Çakar, son twitch yayınında, Galatasaray taraftarının da gönlünde taht kurmuş, dünyalar tatlısı Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a söylediği kötü sözleri tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasına giren isim, Yaren Çakar oldu. Birçok izleyici tarafından takip edilen Yaren Çakar, son yayını sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a yönelik söylediği sözler nedeniyle tepkileri üstüne çekti. Yaren Çakar kimdir?
YAREN ÇAKAR KİMDİR?
Yaren Çakar, dijital platform Twitch üzerinde birçok takipçiye ulaşmış biriydi. Canlı yayında ürettiği içeriklerle tanınan Yaren Çakar, Yayın esnasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a söylediği çirkin sözler nedeniyle, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisine neden oldu.
Yaren Çakar, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine, özür dileyip neden böyle bir şey söylediğini bilmediğini ve psikolojik sorunlarının olduğunu belirterek hesabını kapattı. Yaren Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'tan özür dilemek için hesabını kapatmadan önce şu kelimeleri kullanmıştı:
- Okan Buruk'un oğlu ile ilgili neden böyle bir şey söylediğimi bilmiyorum. Mental olarak benim için kötü bir gündü ve ne söylediğimin farkına varamadım. Tamamen saçmalamışım ne benim, ne bir başkasının bir çocuk veya bir insan üzerinde bu kadar kırıcı bir yorum yapmaya hakkı yok. Kerem Aktürkoğlu'ndan Yunus Akgün'e duygusal veda Kerem Aktürkoğlu'ndan Yunus Akgün'e duygusal veda Herkesten ve özellikle ilgili kişilerden özür dilerim. Mentalimin iyi olmadığı bir yayında yanlış bir şey dedim özür dilerim tekrardan. Hastalığından vs haberim kesinlikle yoktu. Olsa da dememem lazımdı.