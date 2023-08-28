Yaren Çakar kimdir? Okan Buruk'un oğluna çirkin sözleri ile gündeme gelen Yaren Çakar kimdir?

Yaren Çakar, son twitch yayınında, Galatasaray taraftarının da gönlünde taht kurmuş, dünyalar tatlısı Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a söylediği kötü sözleri tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasına giren isim, Yaren Çakar oldu. Birçok izleyici tarafından takip edilen Yaren Çakar, son yayını sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a yönelik söylediği sözler nedeniyle tepkileri üstüne çekti. Yaren Çakar kimdir?

YAREN ÇAKAR KİMDİR?

Yaren Çakar, dijital platform Twitch üzerinde birçok takipçiye ulaşmış biriydi. Canlı yayında ürettiği içeriklerle tanınan Yaren Çakar, Yayın esnasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a söylediği çirkin sözler nedeniyle, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisine neden oldu.

Yaren Çakar, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine, özür dileyip neden böyle bir şey söylediğini bilmediğini ve psikolojik sorunlarının olduğunu belirterek hesabını kapattı. Yaren Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'tan özür dilemek için hesabını kapatmadan önce şu kelimeleri kullanmıştı: