Dünya'nın en değerli madeni: Altından 10 kat daha değerli!

Dünya'nın en değerli madeni diye düşündüğümüzde çoğumuz elmas diyebilirsiniz ama bu maden altından 10 kat daha değerli bir özelliğe sahip. Altın tarihin başlangıcından bu yana bütün imparatorluklar için savaşlara neden olmuştur. Ama bu Dünya'nın en değerli madeni sizi şaşırtacak.

Dünya'nın en değerli madeni sıralamamızın başında rodyum bulunuyor. Altın fiyatları yayınlandığı sırada ons başına 1.850 doların üzerinde bulunuyor. Bu fiyat altını oldukça değerli bir maden olarak gösterebilir ancak rodyumla karşılaştırıldığında hiçbir şey değil.

Şu anda en pahalı ve Dünya'nın en değerli madeni olan rodyumun ons başına fiyatı, yayınlandığı sırada 10.300 dolardı. Peki onu bu kadar pahalı yapan ne?

DÜNYA'NIN EN DEĞERLİ MADENİ

Rodyum madeni özeliklerine baktığımızda oksijenle kolayca reaksiyona girmez, bu da onu asil bir metal yapar ve hem korozyona hem de oksidasyona dayanıklı mükemmel bir katalizör olduğu anlamına gelir. Genel sertliği ve 1.964 santigrat derece (3.567 Fahrenheit derece) yüksek erime noktası, onu platin, paladyum, osmiyum, iridyum ve rutenyumun yanı sıra platin grubu metaller arasına yerleştirir.

600 santigrat dereceye (1,112 Fahrenheit derece) kadar su ve hava sıcaklıklarına dayanma ve çoğu asitte çözünmez kalma yeteneği , rodyumun arabalarda, uçaklarda, elektrik kontaklarında ve yüksek sıcaklık termokupl ve direnç tellerinde kullanım için oldukça çok yönlü olmasını sağlar.

Rodyum madeni nerelerde bulunur: Platin grubu metallerin en nadir olanı olan rodyum, Dünya'nın kabuğunda kabaca milyonda 0,000037 parça oranında bulunurken, Kraliyet Kimya Cemiyeti'ne göre altın, milyonda yaklaşık 0,0013 parça bolluğunda bulunur. Çoğunlukla Güney Afrika ve Rusya'da üretilen rodyum, yüzde 0,1'e kadar değerli metal içeren bakır ve nikel cevherlerinin rafine edilmesinin bir yan ürünü olarak ortaya çıkabiliyor. Yılda yaklaşık 16 ton rodyum üretiliyor ve rezervin tahmini 3.000 ton olduğu tahmin ediliyor.

Rodyumun keşfi, 1803 yılında, elementi Güney Amerika'daki bir platin cevheri parçasından çıkaran İngiliz kimyager William Hyde Wollaston tarafından geldi. Bulgu, Wollaston'un başka bir platin grubu metal olan paladyumu keşfetmesinden kısa bir süre sonra geldi.

Rodyum madeni çıkarılması, genellikle platin birikintileriyle birlikte bulunan rodyum, Wollaston'un örneğinden platin ve paladyumun çıkarılmasıyla elde edildi ve geride, değerli metal Rodyum'u ortaya çıkarmak için hidrojen gazıyla işlenen koyu kırmızı bir toz bırakıldı.

Rodyum madeni ismini, yansıtıcı gümüş-beyaz renkte parlaklığı sayesinde, adını Yunanca gül anlamına gelen “rhodon ”dan alır. Adı metalin tuzlarının kırmızı rengini ifade eder.

Nadirliğine ve güzelliğine rağmen, 2019'daki istatistikler, rodyum talebinin neredeyse yüzde 90'ının, katalitik konvertörlerin üretimindeki oto-katalizör sektöründen geldiğini gösteriyor; bu, Dünya'nın en nadir değerli metallerinden birinin tartışmasız belirsiz bir kullanımı.