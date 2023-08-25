Osmanlı zamanı burç isimleri: Osmanlı zamanında burç isimleri sizi şaşırtabilir!

Osmanlı zamanı burç isimleri trend olmuş durumda. Astroloji ( tanjim ), İslam kültüründe ilm-i ahkam-i necm ('yıldızlardan sonuçlar çıkarma bilimi') olarak da biliniyordu. Bununla birlikte, astrolojinin akıl ve din ilkelerini ihlal edip etmediği konusunda sürekli tartışmalar vardı. Birçok İslam alimi astrolojiyi dine aykırı bulsa da, astronomlar gökleri yorumlamaya, padişahlar da onların tavsiyelerine göre hareket etmeye devam ettiler. Baş gökbilimcinin ofisi ( munajjimbahsi) 15. yüzyılın ortalarında Osmanlı sarayında tesis edilen yıllık takvimler ve astrolojik işlevler gibi amaçlarla astronomik gözlemleri birleştirdi. Ancak Osmanlı padişahlarının astrolojiye karşı tutumları değişkendi.

Osmanlı zamanında da burç isimleri vardı tabi ki, şuan ki listeyi mizah amaçlı yapmış olsak da son zamanlarda Osmanlı dönemindeki burç isimleri trend olmuş durumda. Osmanlı döneminde kullanılan burç isimleri listeledik.

OSMANLI DÖNEMİNDEKİ BURÇ İSİMLERİ

1. HAMEL BURCU - KOÇ \ 21 MART - 20 NİSAN

Koç takımyıldızında yer alan Hamel yıldızı ki burcun boynuzlarının birleştiği yere denk gelir, vazgeçmeyen, dikkat başlı ve şiddet içeren özelliklere işaret eder. Koç'un yorucu ve zorlayıcı, ısrarcı yönleri olduğu da açıktır.

2. SEVR BURCU - BOĞA\ 21 NİSAN 20 MAYIS

Sevr burcu insanı doktorluk, sarraflık, çiftçilik ve bahçıvanlık gibi mesleklerde başarılı olmaktadır. Arazi, madencilik, inşaat işlerine de yatkınlardır. Ayrıca bu burcun kadınlarının iyi süt anne olacağına inanılmaktadır. Sevr burcunda, nisanın son haftası doğanlar baş eğerler ya da tersine çok inatçı olurlar.

3. CEVZA BURCU - İKİZLER \ 21 MAYIS 21 HAZİRAN

Osmanlı'da burc-ı dü-peyker ya da cevzâ olarak da anılan İkizler burcu, günümüzdekinden çok daha farklı anılıyordu. Bu dönem İkizler burcu yücelik ve yükseklik ile ilişkilendiriliyordu. Bu dönem kurulan anlaşmalar uzun süreli ve kalıcı olurdu. Dolayısıyla iletişimde sadakati gösteriyordu.

4. SERETAN BURCU - YENGEÇ\ 22 HAZİRAN 22 TEMMUZ

Balık burcu genellikle birbirlerine kuyruklarından bağlanmış iki balık tasviri ya da bir balığın sırtında oturan insan figürü ile resmedilmiştir. Bu burç döneminde hamama gitmek, yüksek makamdaki insanlarla görüşmek, elçi göndermek, tarımla uğraşmak iyi yorumlanmaktadır.

5.ESED BURCU-ASLAN|23 TEMMUZ 22 AĞUSTOS

İyi zamanlarında etkileyici, güler yüzlü, başkalarına yardım etmeyi seven ve bunu kendine görev sayan Aslan'lar sevimli ve iyimser kişilerdir. Ona karşı hatalı davransanız bile, size olgun bir şekilde tepki verir. Fakat; Sabrı taştıktan sonra, dürüst ve mert, gerektiğinde sert bir şekilde tavır gösterir.

6. SÜNBÜLLÜ BURCU - BAŞAK\23 AĞUSTOS\22 EYLÜL

Pratik kıyafetleri seven Başak için parfüm, kıyafetlerini tamamlamalıdır. Giyim tarzı, yumuşak tonlarda klasik çizgilerdir. Özellikle yasemin, sümbül, akasya, gardenya bazlı parfümler onun için ideal.

7. MİZAN BURCU - TERAZİ\ 23 EYLÜL - 23 EKİM

Mizân: Terazi Burcu, Semanın kuzey yarımküresinde görülebilen ve Sünbüle burcunun yanında bulunan bir yıldız kümesi olup belli başlı dört yıldızdan müteşekkil küçük bir burç.

8. AKREB BURCU-AKREP\24 EKİM 22 KASIM

Akrep burcu özellikleri: Mücadeleci, güçlü, yılmaz, hırslı kişilerdir. Pes ettiğini düşündüğünüz anda küllerinden yeniden doğabilir. Güvenilir, kaliteli insanlardır. Akrep burcu erkeği: Şeytan tüyü de denilebilecek farklı bir gizem, manyetizma ve çekiciliğe sahiptirler.

9. KAVS BURCU - YAY\ 23 KASIM 21 ARALIK

Yay erkil, maceraperest ve risk almaktan, hayata açık durmaktan keyif alan bir burçtur. Burcun sembolünde ileri doğru atılan ok, bu burcun geçmişi değil, geleceğe yönelik olduğunu gösterir. Pozitif ve hayatı olduğu gibi kabul eden tutumları ile Yay'lar keyif veren, geniş görüşlü ve eğlendirici partnerlerdir.

10. CEYD BURCU - OĞLAK\ 22 ARALIK 20 OCAK

Oğlaklar ciddilikleri, tutuculukları ve güçlü iradeleri ile tanımlanırlar. Çalışkanlıkları ile kolaylıkla başkalarının saygısını kazanırlar. Gerçek bir Oğlak'ın iki temel özelliği vardır. Güvenilirlik ve dürüstlük.

11. DEVL BURCU- KOVA|21 OCAK 18 ŞUBAT

Kova burcu insanı bağımsızlığı amaçlar. Tüm sınırlamalardan ve yasaklardan kurtulmak ister. Kendi benliğini daima kitlelerden ayrı tutar ve kişisel özelliklerini vurgular. Dikkatli değerlendirmelerden sonra, bilinçli bir şekilde, zekice ve azimle çalışır.

12. HUT BURCU-BALIK\19 ŞUBAT 20 MART

Hut burcunda doğanlar için genellikle orta ve kısa boylu, yuvarlak omuzlu, etli bedenli orta boylu, kumral saçlı, küçük kollu, küçük bacaklı, dolgun ve kabarık yüzlü, çıkıntılı gözlü, iri dudaklı ve biçimsiz ayaklı olduklarına inanılmaktadır.