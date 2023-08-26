Padişahların burçları: Osmanlı padişahları ne zaman doğdu?

Padişahların burçlarını sizin için araştırmış olsak da Osmanlı padaşahları arasında burçlar fikir ayrılıklarına uğramıştır.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Astroloji, İslam kültüründe ilm-i ahkam-i necm ('yıldızlardan sonuçlar çıkarma bilimi') olarak da biliniyordu. Bununla birlikte, astrolojinin akıl ve din ilkelerini ihlal edip etmediği konusunda sürekli tartışmalar vardı. Birçok İslam alimi astrolojiyi dine aykırı bulsa da, astronomlar gökleri yorumlamaya, padişahlar da onların tavsiyelerine göre hareket etmeye devam ettiler. Baş gökbilimcinin ofisi ( munajjimbahsi) 15. yüzyılın ortalarında Osmanlı sarayında tesis edilen yıllık takvimler ve astrolojik işlevler gibi amaçlarla astronomik gözlemleri birleştirdi. Ancak Osmanlı padişahlarının astrolojiye karşı tutumları değişkendi. Osmanlı padişahlar ne zaman doğdu?

OSMANLI PADİŞAHLARI NE ZAMAN DOĞDU? PADİŞAHLARIN BURÇLARI

Osmanlı Döneminde, burçlar tartışma konusu olsa da burçlar hakkında padişahlar farklı görüşlere sahipti. Osmanlı Döneminde burç isimleri ile birlikte, padişahların burçlarını şöyle sıralayabiliriz:

PADİŞAHLARIN BURÇLARI VE DOĞUM TARİHLERİ

FATİH SULTAN MEHMET HAN \ 29 MART 1932

Fatih Sultan Mehmed'in burcu nedir? 29 Mart 1432’de, Edirne’de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Humâ Hatun’dur. Koç Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Hamel Burcu olarak adlandırılır.

2.BEYAZIT \ 3 ARALIK 1448

Sultan İkinci Bayezıd'ın burcu nedir? 3 Aralık 1448’de, Dimetoka’da doğdu. Babası Fatih Sultan Mehmed, annesi Mükrime Hatundur. Yay Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Kavs Burcu olarak adlandırılır.

YAVUZ SULTAN SELİM \ 10 EKİM 1470

Yavuz Sultan Selim'in burcu nedir? 10 Ekim 1470’de doğdu. Babası Sultan İkinci Bayezid, annesi Gülbahar Hatun’dur. Terazi Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Mizan Burcu olarak adlandırılır.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN \ 27 NİSAN 1495

Kanuni Sultan Süleyman'ın burcu nedir? 27 Nisan 1495 Pazartesi günü, Trabzon’da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun’dur. Boğa Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Sevr Burcu olarak adlandırılır.

II.Selim \ 28 MAYIS 1524

Sultan İkinci Selim'in burcu nedir? 28 Mayıs 1524’de, İstanbul’da doğdu. Babası Kanûnî Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan’dır. İkizler Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Cevza Burcu olarak adlandırılır.

III. MURAD \ 4 TEMMUZ 1546

Sultan Üçüncü Murad'ın burcu nedir? 4 Temmuz 1546 günü, Manisa’nın Bozdağ Yaylası’nda dünyaya geldi. Babası, Sultan İkinci Selim, annesi Afife Nur Banu Sultan’dır. Yengeç Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Seretan Burcu olarak adlandırılır.

III. MEHMED \ 26 MAYIS 1566

Sultan Üçüncü Mehmed'in burcu nedir? 26 Mayıs 1566’da, Manisa’da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Murad, annesi Safiye Sultan’dır. İkizler Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Cevza Burcu olarak adlandırılır.

I. AHMED \ 18 NİSAN 1590

Sultan Birinci Ahmed'in burcu nedir? 18 Nisan 1590 günü, Manisa’da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan’dır. Koç Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Hamel Burcu olarak adlandırılır.

GENÇ OSMAN \ 3 KASIM 1604

Sultan Genç Osman'ın burcu nedir? 3 Kasım 1604 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Birinci Ahmed, annesi Mahfirûz Haseki Sultan’dır. Akrep Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Akreb Burcu olarak adlandırılır.

IV. MURAD \ 26 TEMMUZ 1612

Sultan Dördüncü Murad'ın burcu nedir? 26 Temmuz 1612 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci Ahmed, annesi Mahpeyker Kösem Sultan’dır. Aslan Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Esed Burcu olarak adlandırılır.

IV. MEHMET \ 2 OCAK 1642

Sultan Dördüncü Mehmed'in burcu nedir? 2 Ocak 1642’de, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Rus asıllı Turhan Hatice Sultan’dır. Oğlak Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Ceyd Burcu olarak adlandırılır.

III. OSMAN \ 2 OCAK 1699

Sultan Üçüncü Osman'ın burcu nedir? 2 Ocak 1699 günü, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan İkinci Mustafa, annesi Şehsuvar Valide Sultan’dır. Oğlak Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Ceyd Burcu olarak adlandırılır.

III. MUSTAFA \ 28 OCAK 1717

Sultan Üçüncü Mustafa'nın burcu nedir? 28 Ocak 1717 günü, İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Sultan Üçüncü Ahmed, annesi Mihrişah Sultan’dır. Kova Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Devl Burcu olarak adlandırılır.

I. ABDÜLHAMİD \ 20 MART 1725

Sultan Birinci Abdülhamid'in burcu nedir? 20 Mart 1725 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Babası Üçüncü Ahmed, annesi Rabia Şermi Sultan’dır. Koç Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Hamel Burcu olarak adlandırılır.

III. SELİM | 24 ARALIK 1761

Sultan Üçüncü Selim'in burcu nedir? 24 Aralık 1761 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mustafa, annesi Mihrişah Sultan’dır. Oğlak Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Ceyd Burcu olarak adlandırılır.

IV. MUSTAFA

Sultan Dördüncü Mustafa'nın burcu nedir? 8 Eylül 1779 günü, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nüketseza Kadın Sultan’dır. Oğlak Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Ceyd Burcu olarak adlandırılır. Başak Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Sünbüllü Burcu olarak adlandırılır.

II. MAHMUD \ 20 TEMMUZ 1785

Sultan İkinci Mahmud'un burcu nedir? 20 Temmuz 1785 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan’dır. Yengeç Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Seretan Burcu olarak adlandırılır.

ABDÜLMECİD \ 25 NİSAN 1823

Sultan Abdülmecid'in burcu nedir? 25 Nisan 1823 günü doğdu. Babası Sultan İkinci Mahmud, annesi Bezm-i Âlem Valide Sultan’dır. Boğa Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Sevr Burcu olarak adlandırılır.

ABDÜLAZİZ \ 8 ŞUBAT 1830

Sultan Abdülaziz'in burcu nedir? 8 Şubat 1830 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan İkinci Mahmud, annesi Pertevniyal Valide Sultan’dır. Balık Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Hut Burcu olarak adlandırılır.

V. MURAD \ 21 EYLÜL 1840

Sultan Beşinci Murad'ın burcu nedir? 21 Eylül 1840 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Şevk-Efza Kadın Efendi’dir. Başak Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Sünbüllü Burcu olarak adlandırılır.

II. ABDÜLHAMİD \ 21 EYLÜL 1842

Sultan İkinci Abdülhamid'in nedir? 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi’dir. Başak Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Sünbüllü Burcu olarak adlandırılır.

MEHMED REŞAD \ 2 KASIM 1844

Sultan Mehmed Reşad'ın nedir? 2 Kasım 1844 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi’dir. Akrep Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Akreb Burcu olarak adlandırılır.

MEHMET VAHDEDDİN \ 2 ŞUBAT 1861

Sultan Mehmed Vahdeddin'in nedir? Otuz altıncı ve son Osmanlı padişahıdır. 2 Şubat 1861 İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülistu Kadın Efendi’dir. Kova Burcudur, Osmanlı Dönemine göre Devl Burcu olarak adlandırılır.