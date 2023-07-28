Muharrem ayının sırrı neydi? Muharrem ayında noldu?

Muharrem ayı, çok derin bir konudur. Muharrem ayını başka düşüncelerden anlamak için İslam dininin başlangıcına inmek gerekir.

İslam dinine göre, bütün peygamberler aynı soydan gelir ve peygamber efendimiz Hz.Muhammed, dünya'ya kaç peygamber geldiği hakkında Hadis-i Şerif'e göre şöyle anlatıyor:

Peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen yirmi beş zattan ibaret değildir. Bir hadisin işaretine göre 124.000 peygamber gelmiştir. Bunlardan 313 tanesi resüldür.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in sözünden de Hadis-i Şerif'e göre geçen, 124.000 peygamber dünya'ya gönderilmiştir. Peki dünyamızın yaşı kaçtır?

Dünya'nın yaşı sürekli dini sorular olmaya devam ediyor ve bu konu hakkında sürekli tartışılıyor. Din ve bilim aslında hiçbir zaman ters düşmemiş, dini anlamak için bilime, bilimi anlamak için dine ihtiyaç duyulmuştur.

Antik kazılar yapıldıkça ve milattan öncelere dahil eserler bulundukça, dünya bu kadar genç olamaz diyoruz. Peki dünya dinimize göre daha yaşlı olabilir mi?

DÜNYA KAÇ YAŞINDA?

Dünya'nın ne kadar önce var olduğu hakkında kesin bilgilere ulaşamasak da, Hz.Adem ve Hz.Havva'nın cennetten, dünyaya gönderilmesi, aklımızda "Hz.Adem cennetteyken, dünya var mıydı?" sorusunu oluşturuyor.

Peki dünya kaç yaşında? Hz. Adem'in kaç yaşında öldüğü hakkında net bir bilgi yoktur. Ancak Hz. Adem bin yıldan fazla yaşamış olmalıdır. Birçok kaynakta bu bilgi geçmektedir. Özellikle Hz. Adem'in 1000 - 2000 yıl arasında yaşadığı kabul edilir. Yani yaş olarak kesin bir rakam vermek mümkün değildir.

"Hz.Nuh, gerçekte kaç yıl yaşamıştır?" Sorusu tartışılsa da bu, tartışma hakkında,''50 yılı eksik olmak üzere aralarında 1.000 sene kaldı'' deniliyor ayette. Buradan 950 yıl yaşamıştır sonucu çıkıyor.

Dünya'ya gelen 124.000 peygamber yazarken, En son peygamber olarak gönderilen Peygamber efendimiz Hz.Muhammed ile peygamber efendimizden önce gönderilmiş Hz.İsa arasında; takvime göre Hz.İsa'nın doğumu milat kabul edilir ve inanışa göre Hz.İsa, (M.S. 33-36) yılında göğe yükselmiştir. Peygamber efendimiz Hz.Muhammed ise 571 yılında Mekke'de doğmuştur. Peygamber efendimiz Hz.Muhammed ile Hz.İsa arasında da 535 sene geçmiştir.

Dünya'ya gönderilen 124.000 peygamberden bahsederken, ne zaman dünyaya geldikleri ve ne kadar yaşadıkları hakkında kesin bir bilgiye ulaşamasak da, bazı peygamberler, dünyada bir insan ömrüne göre uzun süreler kalmıştır.

124.000 peygamber arasında, doğum ve dünyada yaşam süreleri hakkında kesin bir bilgiye ulaşamasak da ortalama, doğum yılları, yaşam süreleri ve diğer peygamberin gelme süresi hakkında 500 yıl geçtiğini tahmin edersek, bu da bize, dünyamızın 124.000 X 500 = 62.000.000 yaşında olduğunu gösterir, tahminlere göre.

Muharrem ayını daha iyi anlayabilmek için, din hakkında bu kadar teorilerden bahsettik. Şimdi de Muharrem ayını anlatalım.

MUHARREM AYINDA NE OLDU?

İslam dini aslında evrenin başlangıcından bu yana vardı diyebilir miyiz? Allah, 124.000 peygamberi dünyaya gönderdi. Bütün peygamberler, Allah inanmamız gerektiğini anlatmıyor muydu?

Peygamberler, kendilerine inandıkları kişileri dini anlattıktan sonra, dinler coğrafyanın kendi kültürlerine göre etkilenmiş, değişmeler olmuş kimilerine göre harmanlanmıştır. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse, peygamber efendimiz Hz.Muhammed anlattıkları, Hadis-i Şerif'e göre şöyle geçmektedir:

- Hindistan'da çok peygamberler gelmiştir. Fakat bazılarının ya hiç ümmeti olmamış veya sayılı birkaç kişiyle sınırlı kaldığı için iştihar etmemiş veyahut nebi ismi verilmemiş. (bk. Nursi, Mektubat, s. 386)

Peki, bütün peygamberler aynı soydan gelirken ve dinler birbiri ile bağlantılı iken Muharrem ayında gerçekleşen olaylar neydi?

MUHARREM AYINDA GERÇEKLEŞEN OLAYLAR

- Hz. Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem ayının 10. gününde Kerbelâ'da Yezid'in ordusu tarafından katledilmesi,

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi

- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi

- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması

- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi

Muharrem ayında, bütün peygamberlerin oruç tuttuğu rivayet edilir, peygamber efendimiz Hz.Muhammed'de Muharrem ayında oruç tutuyordu ve Muharrem ayını peygamber efendimiz Hz.Muhammed'in sözü, Hadis-i Şerif'e göre şöyle geçiyor:

- Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, muharrem ayını “Allah’ın ayı” olarak nitelendirip ramazandan sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir. (Müslim, Sıyam,, 202-203; Nesâî, Kıyamü’l-leyl, 6)

İslam ayına göre, Muharrem ayı orucu 10 gün tutulurken, İslam inancına mensup Alevi canlar bu ayı, Hz.Hüseyin'in şehit edilmesinden dolayı yas olarak görür ve 12 imamlara nispeten 2 gün fazla tutarak 12 gün Muharrem orucu tutarlar.

AŞURE İSMİ NERDEN GELİYOR?

Aşure, bir tatlı değil çorbadır! Tefsir âlimlerinden nakledilen bilgilere göre, Aşure gününü Kur'an-ı Kerim'de işaret eden ayet şöyledir: “On geceye yemin olsun” Fecr Suresi / 2 Bu özel gün adını, Muharrem Ayı'nın onuncu gününe denk geldiği için, Arapça on anlamına gelen “aşr” kelimesinden almıştır. Ve Muharrem ayının 10.günü pişirilir.