Bronz Çağından gelen efsanevi kılıç! İlk günleri gibi parlaklığını ve keskinliğini koruyor

Arkeologlar, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Nördlingen kasabasında bulunan 3.000 yıllık Bronz Çağı'na ait inanılmaz kılıcı "neredeyse hala parlıyor" şeklinde tanımlıyor. Bu tesadüfi keşif, bir erkek, kadın ve çocuk kalıntılarını içeren bir mezar alanının kazılması sırasında ortaya çıktı. Şu an itibariyle bu üç kişinin birbiriyle akraba olup olmadığı ya da arka arkaya gömülüp gömülmediği bilinmiyor.

3.000 YAŞINDA PARLAYAN KILIÇ

Kılıcın mükemmel korunma durumu arkeologlar için büyük bir keyif kaynağı olmuştur. Bronzdan yapılmış olan silahın sekizgen kabzası zarif bir şekilde süslenmiştir. Bavyera Eyaleti Anıtları Koruma Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, bronz alaşımında bulunan bakırın oksitlenmesi nedeniyle bu kabza zamanla yeşilimsi bir patine kazanmıştır.

BRONZ ÇAĞININ HARİKASI

Batı Avrupa'daki Bronz Çağı, gelişmiş metalürjisi ve metalürjistlerin yetenekli çalışmalarıyla ünlüdür ve bu kılıç bunun çarpıcı bir örneğidir. Metalürji, toplumların gelişmesinde ve teknolojinin ilerlemesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Yaklaşık MÖ 2500'den MÖ 800'e kadar süren bu dönem, bakır bazlı bir alaşım olan bronzun alet, silah ve diğer temel nesnelerin yapımında yaygın olarak kullanılmasıyla karakterize edilmiştir.

Korunmaya ilişkin bir karşılaştırma için, yine Almanya'da bulunan bu biraz daha genç Demir Çağı kılıçlarına bakın:

Güney Almanya'da bulunan yaklaşık 2.800 yıllık iki demir 'Hallstatt kılıcı'. Bunlar, Orta Avrupa'da Bronz Çağı'ndan Demir Çağı'na tarihsel geçiş sırasında yapılmış ve demirin gücünden yararlanmak için kullanılmıştır.

BENZERSİZ TASARIM

Eşsiz tasarım, yaratıcısının uzmanlığını ve sanatını yansıtır. Bunun gibi sekizgen kılıçlar çok yetenekli demirciler tarafından özel olarak üretilirdi. Bindirme döküm olarak bilinen bir teknik kullanılarak iki perçinle bıçağa sabitlenen kabza, olağanüstü bir işçilik sergiler. Şaşırtıcı bir şekilde, görünürdeki işlevselliğine rağmen, kılıç görünürde hiçbir aşınma veya kesik izi taşımamaktadır, bu da törensel veya sembolik bir amaca hizmet etmiş olabileceğini düşündürmektedir.

Kılıcın M.Ö. 14. yüzyılın sonlarına tarihlenmesi, onu arkeolojik açıdan özellikle önemli kılmaktadır. Bu dönem ve bölgeye ait kılıç buluntularının azlığı, Orta Tunç Çağı'na ait birçok mezarın yüzyıllar boyunca yağmalanmasına bağlanabilir. Aslında, bu tip kılıçların çoğu arkeolojik kayıtlarda yalnızca mezar höyüklerinde bulundukları MS 19. yüzyıldan itibaren yer almaktadır. Bunun ışığında, böyle bir silahın ortaya çıkarılması özellikle heyecan verici olmuştur.

Özellikle, bu tür bir kılıç Orta Avrupa'da M.Ö. 1450'den itibaren daha genç mezar höyüklerinde görülmektedir. Kabza plakası tipik olarak ovaldir ve bıçakta herhangi bir kullanım izine rastlanmamıştır. Ancak bu durum kılıcın aktif bir silah olarak işlev görmüş olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmamaktadır. Ağırlık merkezi ön uca doğru konumlandırılmış iyi dengelenmiş bir tasarıma sahip olan kılıç, Welt makalesinde de belirtildiği üzere, rakiplerini kesmede çok etkili olabilir. Estetik çekicilik ve son derece işlevsel özelliklerin bir araya gelmesi bu kılıcı gerçekten de ölümcül bir silah haline getiriyor!

YILI BRONZ ÇAĞLARINA UZANIYOR!

Almanya'da iki bölgenin -güney Almanya ve kuzey Almanya/Danimarka- sekizgen kılıç üretim merkezleri olduğu bilinse de, bu yeni keşfedilen silahın tam kökeni gizemini korumaktadır. Kılıç, sekizgen olarak tiplendirilmiş olmasına rağmen, kabzanın bıçak üzerine bindirme dökümüyle yapılmış yekpare bir kabza kullanması nedeniyle Bronz D tipi Rixheim kılıçlarına benzemektedir.

Rapora göre, döküm teknikleri ve süslemelerin karşılaştırılması, kuzeydeki sekizgen kılıçların ya güney Alman modellerinin kopyaları ya da gerçekten ithal edilmiş parçalar olduğunu göstermektedir. Belki de 'gezgin zanaatkârlar' bu tür kılıç ve silahları farklı yerlerde de üretmişlerdir ki bu da bir olasılıktır. Buluntunun bir başka olası yorumu da güneyden savaşçıların kuzey Almanya'ya gelmiş olmasıdır.

Nördlingen çevresindeki Tunç Çağı kalıntılarının çoğu Urnfield Kültürüne aittir. Bu kültür adını, ölen kişinin yakılarak küllerinin çömleklere konulması ve daha sonra mezar höyüklerine ya da tarlalara gömülmesi şeklindeki kendine özgü gömü uygulamasından almıştır.

MÖ 1300 civarında ortaya çıkan daha geniş bir Urnfield geleneği içinde genellikle birkaç yerel kültüre bölünmüştür. Heritage Daily'nin haberine göre Urnfield Kültürü, önceki Tümülüs Kültürünün yerini almış ve Bronz silahlar ve zırhlarda ileri metal işleme becerileri geliştirmiştir.

Urnfield kültürünün maddi kültürü, özellikle metal işleme alanındaki teknolojik ilerlemeleriyle dikkat çekmektedir. Bronz önemli bir malzeme olmaya devam etmiştir, ancak dönem aynı zamanda demir kullanımına kademeli bir geçişe de tanık olmuştur, bu nedenle Bronz Çağı ile Demir Çağı arasında bir geçiş kültürü olarak sınıflandırılmıştır. Urnfield kültürünün yetenekli metal işçileri, metalürji tekniklerindeki ustalıklarını sergileyen çok çeşitli aletler, silahlar ve süs eşyaları üretmiştir.

Bavyera Eyaleti Anıtları Koruma Dairesi Başkanı Mathias Pfeil sözlerini şöyle tamamladı: