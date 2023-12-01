Beşiktaş Konferans Ligi'nde Paramparça! Siyah-Beyazlılar Evinde Farklı Kaybetti!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile sahasında karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Konferans Ligi'nde Paramparça!

Tüpraş Stadı'nda oynanan ve ilk devresi Club Brugge'ün 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Beşiktaş, Belçika ekibine 5-0 yenildi.

Maçtaki ilk şutunda fileleri havalandıran konuk takımın gollerini 4. dakikada Nielsen, 14'te ve 47'de Thiago, 50'de Onyedika, 69'da Olsen kaydetti.

Süper Lig'de arka arkaya iki galibiyetle yeni görevine başlayan Rıza Çalımbay ilk mağlubiyetini yaşadı. Grupta oynadığı 5. maçında 4. yenilgisini alan siyah-beyazlılar, Belçika'daki maçta Club Brugge ile 1-1 berabere kalmıştı.

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella ve yardımcısı Selçuk Şahin, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Tur atlama şansını daha önce kaybeden temsilcimiz 1 puanla son sırada kalırken gruptan çıkmayı garantileyen Club Brugge ise 13 puanla son haftaya lider girdi. Grup maçlarında son düzlüğe girilirken Lugano'yu evinde 5-2 ile geçen Bodo/Glimt ikinci, Lugano 3. sırada bulunuyor.

Beşiktaş altıncı hafta Lugano deplasmanına çıkacak. Club Brugge ise Bodo/Glimt'i ağırlayacak.