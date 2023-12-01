Fenerbahçe Gruptan Çıkma Şansını Son Maça Bıraktı! Sarı-Lacivertlilerden Fiyasko Gibi Mağlubiyet

UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland takımına konuk oldu.

Fenerbahçe Gruptan Çıkma Şansını Son Maça Bıraktı!

Right to Dream Park'ta oynanan mücadelenin gol perdesini ev sahibi adına Lucas Boel Hey 21. dakikada açtı. 25. dakikada Svensson farkı 2'ye çıkardı. 43'te Batshuayi'nin kaydettiği gol, sarı-lacivertlilerin soyunma odasına 2-1'le girmesini sağladı.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde Nordsjaelland adına sahneye çıkan Nygren, durumu 3-1'e getirdi. 66'da Rasmussen, Danimarka ekibinin 4. golünü kaydetti. 75'te Nygren bir kez daha sahneye çıktı. 84'te hat-trick yapan Nygren skoru belirledi. Nordsjaelland sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 9 puanda kaldı. Nordsjaelland ise puanını 10 yaptı ve liderliğe yükseldi. Ludogorets'in ise Spartak Trnava karşısında bulduğu gol, temsilcimizi 3. sıraya itti.

Son maçlarda İsmail Kartal'ın öğrencileri evinde Spartak Tranava'yı ağırlayacak. Fenerbahçe kazanması durumunda gruptan çıkacak. Liderlik içinse Ludogorets ile Nordsjaelland arasındaki mücadeleden gelecek sonucu bekleyecek.