Fenerbahçe'den Fred Kararı!

Avrupa Konferans Ligi'nde bugün Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye, alacağı 1 puan bile gruptan çıkmak için yetecek. Buna rağmen tüm planlarını galibiyet üzerine kuran teknik direktör İsmail Kartal, kadro konusunda dikkatli davranıyor. Özellikle sakatlığı sonrası orta sahada ciddi sorunlar yaşayan Fred'in durumunu yakından takip eden tecrübeli çalıştırıcı, takımla çalışmalara başlayan Sambacı için aceleci davranmıyor.

Fred İçin Temel Hedef

30 yaşındaki yıldız için temel hedef; Sivasspor karşılaşmasında süre alıp, Beşiktaş derbisini yüzde 100'ü ile oynaması olacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde 9 Aralık tarihinde deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

5 Asist

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 14 maçta şans bulan Fred, gol atamasa da yaptığı 5 asistle takıma katkı sağladı.