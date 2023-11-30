Galatasaray'a Chelsea'den Sürpriz Kanat! Genç Yıldız İçin Düğmeye Basıldı

Aslan'da bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken önemli takviyelerin de yapılması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, yönetim ile görüşüp takviye istediği biliniyor. Buruk, hücum hattındaki rotasyonun artırılması talebinde bulundu.

Galatasaray'a Chelsea'den Sürpriz Kanat! Genç Yıldız İçin Düğmeye Basıldı
Galatasaray'a Chelsea'den Sürpriz Kanat! Genç Yıldız İçin Düğmeye Basıldı

Galatasaray grup aşamasını geçip yoluna devam etmek isterken, devre arasında da kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda düğmeye basıldı. Devre arası transfer dönemi yaklaşırken birçok oyuncunun adı Galatasaray ile anılıyor. Aslan'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi.

Takımdan Ayrılmayı Düşünüyor

Telegraph'ın yaptığı haberde Chelsea'de forma giyen birçok isim takımdan ayrılabilir. Bu oyunculardan birisi ise Noni Madueke. Haberde İngiliz yıldızın kendi geleceğini düşündüğü için takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

Galatasaray'a Chelsea'den Sürpriz Kanat! Genç Yıldız İçin Düğmeye Basıldı - Resim : 1

Sarı-kırmızılı ekip ise 21 yaşındaki oyuncu için düğmeye bastı. Oyuncu, Devler Ligi'nde forma giymek istiyor. Bu açıdan Galatasaray, yıldız oyuncu için cazip bir kulüp haline geliyor.

Oyuncunun Rakamları

Noni Madueke bu sezon beklediği forma şansını bulamadı. 21 yaşındaki oyuncu 8 maçta sadece 203 dakika oynayabildi. İngiliz futbolcu bu mücadelelerde 1 gol kaydetti.

Madueke'nin bonservis değeri ise 30 milyon euro olarak biliniyor. Yıldız oyuncu, PSV Eindhoven'den Londra ekibine transfer olmuştu.

Chelsea, Maudeke için 35 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Oyuncunun sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

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