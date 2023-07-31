Beşiktaş Oxlade-Chamberlain ile anlaştı! Sözleşmeye ek madde

Alex Oxlade-Chamberlain, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, oyuncuyla büyük oranda anlaştı. Siyah-beyazlılar, yıldız ismin sözleşmesine dikkat çeken bir madde koymak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde 6 yıllık Liverpool macerasını noktalayan Alex Oxlade-Chamberlain, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Oxlade-Chamberlain ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaş kalan detayları çözmeye çalışıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN EK MADDE İSTEĞİ

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain'in sakatlık geçmişi nedeniyle sözleşmeye ek bir madde koymak istiyor.

Körfez'den beklediği teklif gelmedi

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan ve geride bıraktığımız sezonda 13 maça çıkabilen Alex Oxlade-Chamberlain, Suudi Arabistan ve Katar'dan istediği teklifleri alamadı.

Geride bıraktığımız sezonda 9'u İngiltere Premier Lig olmak üzere 13 maça çıkabilen Alex Oxlade-Chamberlain, 1 gollük skor katkısı verdi.

ALEX OXLADE-CHAMBERLAİN KİMDİR?

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiliz futbolcudur. 15 Ağustos 1993 tarihinde Portsmouth, İngiltere'de doğmuştur. Çoğunlukla orta saha mevkisinde oynamaktadır.

Kariyeri boyunca farklı takımlarda forma giymiştir. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Southampton takımında başlamıştır. Daha sonra 2011 yılında Arsenal'a transfer olmuştur. Arsenal'da genç yaşına rağmen dikkat çeken performanslar sergilemiş ve İngiltere milli takımına çağrılmıştır.

2017 yılında Liverpool'a transfer olmuştur. Liverpool'da da etkili performanslarıyla ön plana çıkmış ve takımıyla önemli başarılar elde etmiştir. Ancak 2018-2019 sezonunun sonlarına doğru ciddi bir diz sakatlığı geçirmiştir ve bir süre sahalardan uzak kalmıştır.

Liverpool'da Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası gibi prestijli kupaların da aralarında bulunduğu pek çok turnuvada şampiyonluk yaşayan Chamberlain, geçen sezon 13 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.