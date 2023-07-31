Ousmane Dembele, PSG'ye yakın

Kylian Mbappe krizi yaşayan PSG, Barcelona'dan Ousmane Dembele'yi kadrosuna katıyor.

Fransız basınına göre Fransız ekibi, uzun uğraşlar sonrasında 26 yaşındaki futbolcuyu transfere ikna etti.

Yıldız oyuncu ile 5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşması sağlandı.

OUSMANE DEBMELE PSG'YE YAKIN

Dembele'nin sözleşmesinde 1 Ağustos'a kadar geçerli olan 50 milyon euro'luk sözleşme fesih maddesi bulunuyor.

PSG bu parayı kısa süre içerisinde yatırarak Dembele'yi renklerine bağlayacak. Barcelona ile Dembele arasında yapılan anlaşmaya göre bu bedelin yarısı oyuncunun olacak.

PSG, Manchester United ile sözleşme imzalamaya yakın olan Danimarkalı golcü Rasmus Höjlund ile de ilgileniyordu. Ancak oyuncunun İngiliz ekibi ile anlaşma aşamasına gelmesi, Fransız ekibinin yöneticilerini tamamen Dembele transferine yöneltti.

Öte yandan Barcelona teknik direktörü Xavi, dün Dembele ile antrenman sonrasında bir toplantı yaptı. Xavi, Fransız oyuncuya oyun sistemi ve yürüttüğü projedeki önemini bir kez daha anlattı.

Genç teknik adam, günü takımının Real Madrid'i (3-0) yenmesinin ardından, "Benim için pozisyonunda dünyanın en iyisi olma potansiyeline sahip olduğunu ona defalarca söyledim. Dembele benim için çok önemli. Ancak piyasayı kontrol edemiyoruz. Sözleşmede bazı maddeler var ve karar oyuncuya kalmış. Ama ben onu bizim oyun sistemimize çok uygun görüyorum. Bize burada mutlu olduğunu söyledi.” ifadelerini kullanmıştı.

PSG oyuncuya daha önce de talip olmuş ancak Dembele teknik direktör Xavi'yle çalışmak istediği için takımdan ayrılmamıştı.

Sağ kanatın yanı sıra solda da oynayabilen 26 yaşındaki Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 8 gol atarken 9 da asist kaydetti. Milli takım formasını ise 37 kez terletirken 4 kez de fileleri havalandırdı.

2017 yazında transfer olduğu Katalon ekibinde sık sık sakatlık yaşan Dembele, toplamda 119 maç kaçırdı.