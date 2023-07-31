Fenerbahçe Miha Zajc ile sözleşme uzatma konusunda anlaştı! İşte sözleşme detayları

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren oyuncusu Miha Zajc'la yeniden anlaştı. Sloven oyuncu Miha Zajc İstanbul'a gelerek 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.

Fenerbahçe Miha Zajc ile sözleşme uzatma konusunda anlaştı! İşte sözleşme detayları
Miha Zajc
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4,5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Slovenyalı futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldı.Sloven oyuncu Miha Zajc İstanbul'a gelerek kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan yıllık maaşı 1.4 M euro + bonuslar dahil olan 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe Miha Zajc ile sözleşme uzatma konusunda anlaştı! İşte sözleşme detayları - Resim : 1

                                              İŞTE FENERBAHÇE'DEN GELEN AÇIKLAMA

Kulüp açıklamasında, oyuncunun sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet edildiği belirtilerek, "2023-2024 sezonu yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Fenerbahçe formasıyla toplam 102 resmi maça çıkan Zajc, bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 7 de asist yaptı.

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# Miha Zajc # fenerbahçe # transfer
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