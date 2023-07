Galatasaray - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maçı ne zaman olacağı merak konusu olmaya başlandı.

TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına Rams Park’ta taraftara açık gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınma hareketleri ile başladı. Yaklaşık 35 bin taraftarın takip ettiği idman; dar alanda paslaşma, 8’e 2 pas çalışması ve çift kale maçın ardından sona erdi.

Mauro Icardi ve Efe Akman, bir süre takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yeni transfer Wilfried Zaha ise idmanda yer almadı. Antrenmanın son bölümünde Galatasaraylı taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırarak yaktıkları meşaleler eşliğinde tezahürat yaptı.

Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak. İlk maç Zalgiris'in evinde 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

