Trabzonspor, AEK'e mağlup oldu: Yeni transfer sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında sahasında karşılaştığı Yunanistan ekibi AEK'ya 3-1 mağlup oldu.

15’inci dakikada gelişen AEK atağında, Pineda’nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Garcia’nın vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem Yasin Kol ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

22’nci dakikada sol kanatta Eren, pasını ceza sahasındaki Bakasetas’a gönderdi. Kale önündeki Bakasetas’ın şutunda top kaleci Stankovic’te kaldı.

30’uncu dakikada AEK'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası önünde topla buluşan Garica’nın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

40’ıncı dakikada AEK oyuncusu Garcia, sağ kanattan topu kale önüne doğru ortaladı. Topla buluşan Eliasson’un vuruşunda top yan direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu: 0-2.

53’üncü dakikada Trabzonspor’un serbest vuruşunda, Bakasetas topu ceza sahasına doğru havalandırdı. Yüksekten gelen topa Gomez’in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

69’uncu dakikada AEK’nın kazandığı penaltı vuruşunu kullanan Garcia’nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

75’inci dakikada sağ kanattan Steven’in ceza sahasına gönderdiği topu, kale önündeki Weert filelere gönderdi: 1-3.

81’inci dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Bakasetas, penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi





BAKASETAS VE SZYMANSKI GERİLİMİ

Bordo-mavili takımın Yunan oyuncularından Anastasios Bakasetas, müsabaka öncesinde eski takım arkadaşlarıyla kucaklaştı. Müsabakanın 36’ncı dakikasında AEK oyuncusu Damian Szymanski’nin Bakasetas’a arkadan müdahalesi sonrasında sahada bir anda tansiyon yükseldi. Bakasetas ile Szymanski arasında yaşanan gerilimi diğer futbolcular araya girerek yatıştırdı. Hakem Yasin Kol, olayın büyümemesi ve dostluk maçı olması nedeniyle oyunculara kart göstermedi.

BENKOVIC’İN BURNUNUN KIRILDIĞI AÇIKLANDI

Müsabakanın 70’inci dakikasında yüksekten gelen topa havalanan Levi Samuel Garcia ile Filip Benkovic kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalırken yüzüne darbe alan ve kanaması olan Benkovic sedyeyle sahayı terk etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Benkovic’in yerine genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz oyuna girdi. Benkovic’in burnunda kırık olduğu belirlendi.

Trabzonspor'dan yapılana açıklamada; “Takımımızın AEK Atina ile oynadığı hazırlık maçı sırasında darbe alan oyuncumuz Filip Benkovic’in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda burun bölgesinde kırık tespit edilmiş ve anestezi altında kapalı olarak yerine oturtulmuştur. Oyuncumuz yakın gözlem amacıyla bu geceyi hastanede geçirecektir." denildi.