Beşiktaş'ın Avrupa Defteri Kapandı!

Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 49. dakikalarda Faris Moumbagna kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 64. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi.

Siyah beyazlılarda Necip Uysal, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.

Beşikaş, Avrupa'ya Veda Etti!

4. maçında 1 puanda kalan Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmadı. Bodo/Glimt ise 7 puana yükseldi.

Saat 23:00'teki maçta Club Brugge, Lugano'yu 2-0 mağlup etti. Lider Club Brugge puanını 10'a yükseltti, üçüncü sıradaki Lugano 4 puanda kaldı. 1 puanı olan temsilcimiz Beşiktaş, 7 puanla ikinci sırada yer alan Bodo/Glimt'e iki maçta da kaybettiği için Norveç ekibini geçme şansı kalmadı. Siyah-beyazlılar böylece Avrupa defterini kapattı.