Beşiktaş'ın Avrupa Defteri Kapandı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Norveç ekibi Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodo/Glimt 2-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'ın Avrupa Defteri Kapandı!
Beşiktaş'ın Avrupa Defteri Kapandı!
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Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 49. dakikalarda Faris Moumbagna kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 64. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi.

Siyah beyazlılarda Necip Uysal, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa Defteri Kapandı! - Resim : 1

Beşikaş, Avrupa'ya Veda Etti!

4. maçında 1 puanda kalan Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmadı. Bodo/Glimt ise 7 puana yükseldi.

Saat 23:00'teki maçta Club Brugge, Lugano'yu 2-0 mağlup etti. Lider Club Brugge puanını 10'a yükseltti, üçüncü sıradaki Lugano 4 puanda kaldı. 1 puanı olan temsilcimiz Beşiktaş, 7 puanla ikinci sırada yer alan Bodo/Glimt'e iki maçta da kaybettiği için Norveç ekibini geçme şansı kalmadı. Siyah-beyazlılar böylece Avrupa defterini kapattı.

# beşiktaş # UEFA Avrupa Konferans Ligi
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