Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan ameliyat edildi!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ameliyatın Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

- Futbolcumuz Emrecan Uzunhan’a ameliyatla hamstring tendon onarımı uygulanmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan oyuncumuzun rehabilitasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanması planlanmaktadır.