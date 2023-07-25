Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan ameliyat edildi!

Maddi hasarlı trafik kazası geçirdikten sonra saldırıya uğrayan ve uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde 4. derece hasar saptanan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, ameliyat edildi.

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan ameliyat edildi!
Süleyman Daban Süleyman Daban

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ameliyatın Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

- Futbolcumuz Emrecan Uzunhan’a ameliyatla hamstring tendon onarımı uygulanmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan oyuncumuzun rehabilitasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanması planlanmaktadır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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