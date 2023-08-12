Beşiktaş'tan Bernardeschi hamlesi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş son olarak Toronto forması giyen ve bir zamanlar Juventus'tada oynamış olan kanat forvet olan Federico Bernardeschi'yi gündemine aldı.Siyah-beyazlılar şartları sordu ve beklemeye geçti.Şartlar oluşması halinde taraflar resmi görüşmelere başlayacaktır.İşte detaylar...

Beşiktaş, Toronto FC forması giyen Federico Bernardeschi'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, MLS ekibine Bernardeschi'nin transfer şartlarını sordu.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, kanat transferi için yeni bir ismi gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, Toronto forması giyen İtalyan oyuncu Federico Bernardeschi'nin transferi için harekete geçti.

Beşiktaş, Toronto'ya 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını sordu. Siyah-beyazlılar, MLS ekibinden gelecek cevaba göre bu transfer için hareket edecek.

FEDERİCO BERNARDESCHİ KİMDİR?

Federico Bernardeschi (16 Şubat 1994 Carrara, Toskana), MLS takımı Toronto FC'de forvet pozisyonunda görev yapan İtalyan millî futbolcudur. Sahadaki tekniği ve zarafeti nedeniyle Floransalı ünlü mimara atfen "Brunelleschi" lakabını almıştır.

Bernardeschi futbol kariyerine Atletico Carrara ve Polisportiva Ponzano takımlarında başladı. 2003 yılında Fiorentina altyapısına geçti ve burada 10 yıl geçirdikten sonra 2013-14 sezonunda Crotone'de kiralık olarak bir sezon geçirdi. Ertesi sezon Fiorentina'ya geri döndü. Temmuz 2017'de Juventus'a transfer oldu. Burada üç kez Serie A şampiyonluğu, ikişer kez İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Temmuz 2022'de Juventus ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Bernardeschi serbest oyuncu oldu ve Toronto FC ile sözleşme imzaladı.

Uluslararası düzeyde Bernardeschi, 2011'den bu yana İtalya'yı gençler düzeyinde temsil etti ve 2016'da ilk kez A millî maçına çıktı ve UEFA Euro 2016 ve UEFA Euro 2020 kadrolarında yer alıp; 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.