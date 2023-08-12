Fenerbahçe'den 3'ü 1 arada tarifesi! İşte ses getirecek o transferler

Yeni sezon çalışmalarında tekrardan harekete geçen Fenerbahçe'de rota Premier Lig ve Fransa Lig'ine dönmüştü.Orta saha ve kanat takviyesi yapmayı planlayan sarı lacivertliler bu transferlerde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.Tüm futbolseverler bu transferlerin yaratacağı etkiyi merak ediyor.

Ön tarafı Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, savunmaya da Mert, Becao, Djiku ile takviye etti.

KRUNİC HAMLESİ

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; bu iki bölgenin bağlantısını sağlayacak olan 6 numara için yoğun bir çaba vardı. Milan forması giyen Krunic için girişimler olsa da, İtalyan kulübü ikna edilemedi.

FRED BOMBASI!

Ardından Fred için çalışmalar başladı. Oyuncu ile yapılan anlaşmanın ardından, kulübü Manchester United ile masaya oturan sarı-lacivertliler bu transferi de tamamladı. KAP’a yapılan açıklamada oyuncunun bugün İstanbul’da olacağı ifade edildi.

CENGİZ ÜNDER HAMLESİ

Cengiz Ünder konusunda daha önce uzlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, Marsilya ile dün yeniden masaya oturdu. Bu konuda önemli bir mesafe kat eden sarı-lacivertliler, Fransız ekibiyle prensip anlaşmasına vardı. Bugün İstanbul’da olması beklenen Cengiz’in, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacağı açıklandı.

Bu iki transferin yanı sıra, kaleci ve orta saha için de çalışmalar sürüyor. Livakovic’in Dinamo Zagreb’in Avrupa kupası maçı sonrası Fenerbahçe’ye transferinin resmileşmesi bekleniyor.

2. BOMBA NDOMBELE

Başkan Ali Koç gözünü kararttı ve orta sahaya tartışmasız isimler getirmeye devam ediyor.Orta saha için de Tottenham forması giyen Ndombele transferinde aşama kaydedildi.Sarı-lacivertliler bu transferi 8+2 milyon euro'ya bitirmek istiyor.Anlaşma sağlanırsa oyuncu kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeye imza atacak.