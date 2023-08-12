PSG Ousmane Dembele'yi kadrosuna kattı! İşte ödenecek bonservis bedeli

Bir süredir Barcelona'nın kanat oyuncusu olan Oussmane Dembele'yi kadrosuna katmak için uğraşan PSG bu transferde mutlu sona ulaştı.Ve Fransız futbolcuyu yüksek bir bonservis bedeli ile kadrosuna kattı.İşte detaylar...

PSG Ousmane Dembele'yi kadrosuna kattı! İşte ödenecek bonservis bedeli
Oussmane Dembele PSG'de
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa

Luis Enrique'nin takımın başına getirilmesinin ardından kadrosunu bu yaz Lucas Hernandez, Manuel Ugarte gibi isimlerle güçlendiren Fransız devi, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Ousmane Dembele'yi de kadrosuna kattı.

                                                    ÖDENECEK BONSERVİS BEDELİ

PSG bu transfer için Barcelona'ya futbolcunun 50,4 milyon euro ödedi.

26 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

PSG Ousmane Dembele'yi kadrosuna kattı! İşte ödenecek bonservis bedeli - Resim : 1

Barcelona'nın 2017 yazında Borussia Dortmund'dan 135 milyon euro karşılığında transfer ettiği Dembele, çıktığı 187 maçta 40 gol atarken 3 LaLiga şampiyonluğu yaşadı.

Dembele'nin Fransa Milli Takımı forması ile de 37 maçta 4 golü bulunuyor.

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                                                                 ''ÇOK MUTLUYUM''

Fransız futbolcu, imzanın ardından ilk açıklamasında, "PSG'ye transfer olduğum için çok mutluyum. Yeni takımım adına sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım burada gelişmeye devam ederim ve taraftarları mutlu ederim." ifadelerini kullandı.

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