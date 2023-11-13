Borussia Dortmund 9. haftada karşılaştığı Eintracht Frankfurt'la deplasmanda berabere kalmıştı. Frankfurt engeline takılan sarı-siyahlılar 10. haftada Bayern Münih'e evinde 4 golle mağlup oldu ve ligdeki ilk yenilgisini tattı. Bayern mağlubiyetinin ardından Edin Terzic'in ekibi sezonun sürpriz takımı Stuttgart'a da 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Borussia Dortmund'da Tehlike Çanları!

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından ligde 5. sıraya gerileyen Alman ekibi Şampiyonlar Ligi'nde ise PSG, Newcastle United ve Milan ile yarıştığı grupta 7 puanla zirvede yer alıyor.

Dortmund'un durumunu değerlendiren Alman efsane Lothar Matthaus, ''Üretken ve tatmin edici bir oyun oynadıklarını söylemek zor. Gösterdikleri bu performansa nazaran ligde aldıkları puan çok bile.'' dedi.

Ligde Borussia Dortmund'un bir sıra önünde yer alan dördüncü Leipzig'in 23, üçüncü Stuttgart'ın 24, ikinci Bayern Münih'in 29 ve liderlik koltuğundaki Leverkusen'in 31 puanı bulunuyor.

A Milli Takım ile hazırlık maçında karşılaşacak Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosunda Borussia Dortmund'dan Niclas Füllkrug, Mats Hummels, Julian Brandt, Felix Nmecha ve Niklas Süle yer alıyor.

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan da Vincenzo Montella tarafından Almanya ve Galler maçları için A Milli Takım kadrosuna davet edildi.