Benfica, Sporting'i Son Dakika Golleriyle Yıktı!

Portekiz Premier Lig 11. hafta maçında Sporting Lizbon ile Benfica karşılaştı. Benfica son dakika golleriyle Sporting Lizbon'u yıktı. İşte detaylar...

Benfica, Sporting'i Son Dakika Golleriyle Yıktı!
Benfica, Sporting'i Son Dakika Golleriyle Yıktı!

Benfica'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Konuk ekibin golü 45. dakikada Viktor Gyökeres'ten geldi. Benfica 90+4'te Neves ile eşitliği yakalarken 90+7. dakikada Tengstedt ile öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Benfica sahadan galip ayrıldı.

Benfica, Sporting'i Son Dakika Golleriyle Yıktı!

Sporting'de Gonçalo Inacio 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Benfica, Sporting'i Son Dakika Golleriyle Yıktı! - Resim : 1

Bu skorla Benfica puanını 28 yaptı ve averajla 1. sıraya yükseldi. Maçın büyük bölümü 10 kişi oynayan Sporting ise 28 puanda kaldı ve averajşa ikinci sıraya geriledi.

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# Benfica # Sporting Lizbon
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