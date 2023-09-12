Çaykur Rizespor transferde atağa kalktı! Yeşil-maviler Moussa Marega için zorluyor

Transfer döneminin kapanmasına birkaç gün kala transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor transferde atağa kalktı.Yeşil-maviler Porto'nun yıldızı Moussa Marega için tüm şartları zorluyor.İşte detaylar...

Çaykur Rizespor transferde atağa kalktı! Yeşil-maviler Moussa Marega için zorluyor
Çaykur Rizespor transferde atağa kalktı! Yeşil-maviler Moussa Marega için zorluyor
Editör: Nihat Çarboğa
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Çaykur Rizespor güçlü bir hücum hattı oluşturmak istiyor. Yeşil-maviler Porto'nun yıldızı Moussa Marega'ya gözünü dikti.

YEŞİL-MAVİLER MOUSSA MAREGA İÇİN ZORLUYOR

Habere Tanık'ta yer alan habere göre; Sparta Prag takımından kanat forvet olarak görev alan Bulgar golcü Minchev'i renklerine bağlayan Atmacalar, gol yollarında etkili olabilecek bir ismi daha kadrolarına katmak için büyük çaba sarf ediyor. Yeşil- mavili ekibin hedefi Moussa Marega.

Çaykur Rizespor transferde atağa kalktı! Yeşil-maviler Moussa Marega için zorluyor - Resim : 1

Dünya çapında isim yapmış bir golcü olan Marega' nın bonservisi elinde bulunuyor. Çaykur Rizespor yönetimi, bu transferi gerçekleştirmek için tüm şartlarını zorluyor.

Transferdeki tek engel bu oyuncunun yüksek maaşı. Atmacalar oyuncunun maaşını makul seviyeye çekemezse alternatif olarak Uruguaylı golcü Abel Hernandez' i kadrosuna katacak.

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# Çaykur Rizespor # Moussa Marega
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