Cristiano Ronaldo futbolu mu bıraktı? Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo emeklilik açıklaması

38 yaşındaki Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo futbol kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Ronaldo'nun ifadeleri ise şaşırttı. Portekiz asıllı futbol yıldızı basın mensuplarının futbol kariyerine dair soruları hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Suudi Arabistan Ligi'na dair övgüler yağdıran Ronaldo, Ligin yakın zamanda Dünyanın en iyi ligleri arasında yer alacağını söyledi.

CRİSTİANO RONALDO FUTBOLU MU BIRAKIYOR?

Karim Benzema'nın Al Ittihad'a geçmesiyle ilgili de konuşa Cristiano Ronaldo bu sözlere yer verdi:

"Benzema'nın Suudi Arabistan'a geleceğini biliyordum. Yıldız futbolcuların geleceğini size söylemiştim. Suudi Arabistan Ligi, dünyanın en iyi 5 ligi arasına girecek."

Şimdiye kadar Suusi Arabistan Ligi'nde 16 maçt 14 gol at Cristiano Ronalda kariyerinin 3yıla kadar devam edeceğini belirti. Ronaldo açıklamasında şunları söyledi:

"Emekli olmayı düşünmüyorum. En az 2-3 yıl daha futbol oynamak istiyorum. Gelecekte ise takım sahibi olmak istiyorum."