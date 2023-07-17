Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik! Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik! Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı
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FIVB Milletler Ligi finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımız ile Çin karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımız rakibini, 25-22, 19-25, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

- FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan, Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Erdoğan paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.

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