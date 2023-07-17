Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik! Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

FIVB Milletler Ligi finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımız ile Çin karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımız rakibini, 25-22, 19-25, 25-19 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

- FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan, Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye’nin gururu #FileninSultanları’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 🏐🇹🇷 pic.twitter.com/Mz8UjarYI5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 17, 2023

Erdoğan paylaşımında Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.