Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçını yönetecek isim

Trendyol Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği karşılaşmaların oynanacağı hafta dev bir derbiye de sahne olacak.

Haftaya, zirve yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde başlayan Galatasaray, sezonu hayal kırıklığıyla geçiren Beşiktaş'ın konuğu olacak. 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi son hazırlıklar yapılırken Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) da maçı yönetecek hakemle ilgili açıklama geldi.

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Bahattin Şimşek olduğu açıklandı.

İki ekip arasında Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanmayı başarmıştı. O karşılaşmada da hakem Halil Umut Meler düdük çalmıştı.