Dünya Şampiyonası'nda bir daha gururlandık!

Pilsen kentindeki organizasyonda Yavuz Papağan ve Sadık Savaş'tan oluşan milli takım, klasik yay çift erkekler kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Milliler, finalde Çinli Jun Gan-Lixue Zhao ikilisini 5-3 yendi.

Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül ise klasik yay çift kadınlarda Moğol rakiplerini yenerek bronz madalya aldı.

Türkiye böylece organizasyonu ikişer altın ve gümüşün yanı sıra 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

Bireyselde paralimpik okçu Öznur Cüre Girdi dünya şampiyonu olmuştu. Milliler ayrıca 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 7 kota elde etmişti.