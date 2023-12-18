Dursun Özbek Hastaneye Kaldırıldı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle İstanbul Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Özbek'in sağlık durumu çekilen tomografiler sonrası netleşecek.

Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı Özbek'in durumu nedeniyle ertelendi.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden Başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla alakalı bir açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız Dursun Aydın Özbek’in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sn. Dursun Aydın Özbek, 18 Aralık Pazartesi günü karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle ayaktan başvurmuş, yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Sn. Özbek’in, gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmış ve tedavi sonrası taburculuğu planlanmıştır. Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz.