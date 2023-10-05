Dursun Özbek'ten FETÖ Açıklaması! Ali Koç'un Sözlerine Yanıt Verdi

Galatasaray, EKMAS Group ile sponsorluk anlaşması imzaladı. RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yer aldı. Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Sözcü TV ekranlarında Uğur Dündar'a yaptığı açıklamalar ile ilgili konuştu.

Televizyon programının enteresan olduğunu ifade ederek Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın program moderatörlüğünü yaptığını, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da soruları cevaplayan kişi olduğunu söyleyen Başkan Özbek, şöyle devam etti:

-İthamların içeriğinden çok kompozisyona dikkat etmek lazım. Nereden başlayacağım konusunu hala kafamda çeviriyorum. Bugüne kadar Sayın Başkan tek başına televizyon programlarında, divan kurulu toplantılarında konuştu. Dün akşamki program bana biraz Hacivat-Karagöz orta oyununu anımsattı. Bilirsiniz orta oyunda her şey önden hazırlanıp konuşulurdu. Her şey önceden tasarlanırdı. Belli replikleri vardı. Bu oyunu izleyenler, Hacivat bir şey dediğinde Karagöz'ün ne cevap vereceğini bilirlerdi. Dün akşamki program da böyle bir program oldu. Bitmek tükenmek bilmeyen yakıştırmalar, iftiralar peşi sıra geldi. Buna alışmıştık. Geçmişte de bu ifadeleri kullanıyordu. Bunun artık orta oyunu seviyesine indiğini düşünüyorum.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sürekli olarak sistemi ve Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) baskı altına almaya çalıştığını ileri süren Dursun Özbek, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

- Herkesi eli kanlı terör örgütüyle ilişkilendirmeye çalışan bir başkan var. Kendisi aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı başkanı. Eğer ithamlarınız varsa, burada gerekçeleri de ortaya koymanız lazım. İnsanları itham ederek bir yere varmak mümkün değil. İş çok tehlikeli bir boyuta getirilmeye çalışılıyor. Bizim işimiz sahada mücadele etmek, birbirimizi orada yenmeye çalışmak. İşi farklı boyuta çekerek bir yere varmamız mümkün değil. Tabii Sayın Ali Koç'un muhatabı TFF'dir. Yaptığı ithamların büyük kısmı federasyonla ilgili. Benzer soruları federasyon başkanına, yetkililere sormanız gerekiyor. Sayın başkanla toplantılarda bir araya geliyoruz. Orada özellikle federasyonla ilgili kullandığı ifadelerle dün kullandığı ifadeler arasında büyük çelişki var. Hangisi doğru? Kulüpler Birliği Vakfı'nda bize ifade ettiklerin mi doğru, yoksa dünkü ifade ettiklerin mi? Kulüpler Birliği Vakfı başkanı olarak kucaklayıcı olman lazım.

Dursun Özbek'ten FETÖ Açıklaması

Ali Koç'un Kulüpler Birliği Vakfı başkanı olarak Türk futboluna barışı ve sevgiyi getirmesi gerektiğini söyleyen Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: