Galatasaray Bayern Münih Maçı Ne Zaman? İşte Galatasaray Bayern Münih Maç Tarihi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Gruptaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Cimbom, ikinci maçında İngiltere'de Manchester United'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'dan İngiltere'de Tarihi Zafer

Galatasaray'ın Manchester United zaferinin ardından gözler Bayern Münih ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Temsilcimiz, gruptaki üçüncü maçında sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadığı 2 maçta şu ana kadar 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Old Trafford'da Manchester United'ı Wilfred Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından puanını 4'e çıkartan Cimbom, grupta ikinci sıraya yerleşti.

Bayern Münih ise grupta oynadığı ilk maçta sahasında Manchester United'ı 4-3 mağlup etmeyi başarmıştı. Gruptaki ikinci maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olan Bayern Münih, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi ve puanını 6'ya yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü. Bayern Münih'in gollerini Musiala ve Tel kaydetti.

Galatasaray Bayern Münih Maçı Ne Zaman?

Gruptaki üçüncü hafta maçında, grup ikincisi Galatasaray, lider Bayern Münih'i İstanbul'da RAMS Park'ta seyircisinin önünde ağırlayacak. Mücadelenin ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

Galatasaray ile Bayern Münih arasında Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadele 24 Ekim Salı günü oynanacak. Gruptaki ilk iki sıra mücadelesini yakından ilgilendiren zorlu karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadelenin Şampiyonlar Ligi'nin yayıncı kuruluşu olan EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşması bekleniyor.

Galatasaray'ın Manchester United'ı 3-2 mağlup ettiği mücadele de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN ekranlarından yayınlanmaya başlamıştı. Ancak maçın ilk dakikalarında internet sitesinde yaşanan yoğunluk ve maçın kullanıcılar tarafından izlenilememesi üzerine karşılaşma TV 8,5 ekranlarına alınmış ve ücretsiz olarak futbolseverlerle buluşmuştu.

Galatasaray, üçüncü haftada oynayacağı Bayern Münih mücadelesinin ardından gruptaki dördüncü maçında da Alman ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar gruptaki beşinci maçında ise sahasında Manchester Untied'ı ağırlayacak. Cimbom, gruptaki son maçına ise Danimarka deplasmanında Kopenhag karşısında çıkacak.