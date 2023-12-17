Eczacıbaşı ve VakıBank Tarihi Finalde Karşı Karşıya! Dünyanın En Büyüğü Olmak İçin Sahaya Çıkacaklar

Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde tarihte ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı ve VakıfBank Kadın Voleybol Takımı arasındaki karşılaşma saat 14.30'da oynanacak. Kazanan kim olursa olsun kupa Türkiye'nin olacak.

Eczacıbaşı ve VakıBank Tarihi Finalde Karşı Karşıya! Dünyanın En Büyüğü Olmak İçin Sahaya Çıkacaklar

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek.

Eczacıbaşı son mücadelesini 3-1 kazanmıştı. Şampiyonanın diğer karşılaşmasında Çinli rakibini set vermeden 3-0 kazanan VakıfBank, adını finale yazdırdı.

Böylece bu yıl 16'ncısı yapılan şampiyonanın finalinde ilk kez, iki Türk takımı kupa için mücadele edecek.

Eczacıbaşı-VakıfBank arasındaki final karşılaşması 14.30'da TRT Spor'dan izlenebilecek.

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# çin # Kulüpler Dünya Şampiyonası # eczacıbaşı # vakıfbank
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