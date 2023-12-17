Son 6 Yılın En Büyük Güneş Patlaması Gerçekleşti!

Son altı yılın en güçlü Güneş patlaması gerçekleşti. Patlama anı NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından aşırı ultraviyole ışık teknolojisi kullanılarak çekildi.

Bilim insanları bunun 2017'den bu yana görülen en önemli güneş patlaması olduğunu açıkladı. Açıklamada "dünyayı etkileyebilir" uyarısı da yer aldı.

Güneş patlamalarının radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebileceği gibi ve uzay araçları ile astronotlar için de risk oluşturabileceği söylendi.