İsrail'den Gazze'deki 2 Mülteci Kampına Saldırı! 47 Filistinli Öldürüldü

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Son olarak İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ile orta kesimindeki Deyr Belah Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Cibaliya'daki saldırıda 24 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 90 kişinin yaralandığı aktarıldı. Bölgede çok sayıda kişinin de hala enkaz altında olduğu kaydedildi. Cibaliya'da Halle ailesine ait İsrail saldırısında ise 11 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı

Deyr Belah Mülteci Kampı'ndaki saldırıda ise ilk belirlemelere göre, saldırıda 12 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

Güneyde ise İsrail, Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin avlusuna top attı. İki kişinin yaralandığı saldırıda atılan top mermisi infilak etmedi. İsrail ayrıca denizden Han Yunus'un kuzeyi ile batı kıyısındaki birçok bölgeyi bombaladı.

Öte yandan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus'un doğusundaki El-Karara ve Beni Suheyla beldelerinde İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail ayrıca havadan bölgenin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı da bombaladı.

Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde konuşlandırılmış İsrail ordusuna ait topçular ise gece boyunca Şucaiyye Mahallesi'nin doğu bölgelerine şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.