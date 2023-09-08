Ermenistan ile berabere kaldık

024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ile Ermenistan, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında millilerimiz organize ataklarla etkili olmaya çalışırken Ermenistan ise daha çok kontra ataklarla kalemizde etkili olmaya çalıştı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken soyunma odasına iki takım da golsüz eşitlikle girdi.

BERABERLİĞİ SON BÖLÜMDE KURTARDIK

Karşılaşmanın ikinci yarısına ise şok bir golle başladık. 49. dakikada Vahan Bichakhchyan topu ağlara gönderdi ve Ermenistan 1-0 öne geçti. Golden sonra beraberlik için ataklarını sıklaştıran milliler 88'de Bertuğ ile beraberliği yakaladı. Hakan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Halil kaleciyi geçemedi. Seken topta Bertuğ topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik skorla noktalandı. Bu sonuçla Türkiye puanını 10'a, Ermenistan ise 7'ye çıkardı. Milli takımımız grubunda bir sonraki maçında Hırvatistan'a konuk olacak.