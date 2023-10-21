Eskrimci Furkan Yaman, İstanbul’da Bronz Madalya Kazandı

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ile Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Büyük Kadınlar/Erkekler Kılıç ve Kadınlar Flöre Satellite Turnuvası’nda Furkan Yaman, bronz madalya kazandı.

İstanbul’da bugün başlayan ve Uluslararası Eskrim Federasyonu ile Türkiye Eskrim Federasyonu 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Büyük Kadınlar/Erkekler Kılıç ve Kadınlar Flöre Satellite Turnuvası’nda ilk gün kadınlar ve erkekler kılıç karşılaşmalarının ardından son buldu.

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri’nde oynanan maçlar sonucu; Furkan Yaman bronz madalya elde ederken Ukraynalı sporcu Olga Kharlan ve Macar Krisztian Rabb altın madalyanın sahibi oldu. Öte yandan organizasyona çeyrek finalde veda eden sporcularımız Enver Yıldırım 5., Nisanur Erbil ise mücadelesini 6. sırada tamamladı.

Türkiye’nin tüm kategorilerde 81 sporcu ile temsil edildiği ve 43 ülkeden toplam 268 sporcuya ev sahipliği yapan turnuva yarın kadınlar flöre karşılaşmalarının ardından sona erecek.



Bugünkü kürsü sonuçları şöyle:



Kadınlar Kılıç

1-Olga Kharlan (Ukranya)

2-Alina Komashchuk (Ukrayna)

3-Anna Bashta (Azerbaycan)

3-Lika Jijieishvili (Gürcistan



Erkekler Kılıç

1-Krisztian Rabb (Macaristan)

2-Colin Heathcock (ABD)

3-Pietro Torre (İtalya)

3-Furkan Yaman (Türkiye)