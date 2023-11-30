Everton'a Yeniden Puan Silme Cezası!

Premier Lig ekiplerinden Everton, bir kez daha puan silme cezasıyla karşı karşıya.

Everton'a Yeniden Puan Silme Cezası!
Everton'a Yeniden Puan Silme Cezası!

The Times'ta yer alan habere göre, Everton'ın 2022-2023 sezonuna ait mali kayıtları Premier Lig yönetimine sunmaya hazırlandığı ve son tarihin 31 Aralık olarak belirlendiği aktarıldı.

Everton'a Yeniden Puan Silme Cezası!

Yaz aylarında getirilen yeni düzenlemeler kapsamında, mali kuralların ihlallerinin hızlı bir şekilde takip edileceği ve sezon sona ermeden önce ele alınacağı iddia edildi.

Everton'ın puan silme cezası almasına neden olan hesaplama sisteminin yeni değerlendirmede de kullanılabileceği bu nedenle Merseyside ekibinin yeniden puan cezası alabileceği öne sürüldü.

Everton, 2021-2022 sezonunda finansal kar ve sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz haftalarda 10 puan silme cezası almıştı.

Puan silme cezası öncesi Premier Lig'de 14 puan toplayan Everton, 10 puanın silinmesinin ardından 4 puana düşmüştü. İngiliz ekibi, şu anda 13 haftası geride kalan Premier Lig'de 4 puanla 19. sırada yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Sıralamasında Bir Basamak Yükseldi!A Milli Futbol Takımı, FIFA Sıralamasında Bir Basamak Yükseldi!Spor
# everton
Çok Okunanlar
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Asgari Ücret ile İlgili Son Dakika Açıklaması!
Asgari Ücret ile İlgili Son Dakika Açıklaması!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
GSS Prim Borçları Affedilecek! Torba Kanun Meclis'te
GSS Prim Borçları Affedilecek! Torba Kanun Meclis'te
Öne Çıkanlar CHP VE İYİ PARTİ TARİHTEN SİLİNİYOR!│Televizyon Gazetesi CHP VE İYİ PARTİ TARİHTEN SİLİNİYOR!│Televizyon Gazetesi Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik! Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik!