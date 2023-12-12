Faruk Koca Görevinden İstifa Etti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Faruk Koca Görevinden İstifa Etti

Saldırı nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Faruk Koca, avukatı aracılığıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Koca, avukatı aracılığla yaptığı açıklamada, "Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle kendisinden ve ailesinden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Faruk Koca Görevinden İstifa Etti - Resim : 1

Faruk Koca Görevinden İstifa Etti - Resim : 2

# MKE Ankaragücü # Faruk Koca
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