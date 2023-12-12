Faruk Koca Görevinden İstifa Etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Saldırı nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Faruk Koca, avukatı aracılığıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Koca, avukatı aracılığla yaptığı açıklamada, "Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle kendisinden ve ailesinden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.