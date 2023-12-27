Fatih Terim Yeni Takımı Panatinaikos'ta Servet Kazanacak! Fatih Terim'in Maaşını Duymaya Hazır Mısınız?

Fatih Terim PANA'ya imza atmak için bugün Atina'ya gitti. Bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak olan teknik direktör Fatih Terim'in maaşı ise gündem oldu. Fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç'un Yunan Basınından elde ettiği bilgiler doğrultusunda Terim'in maaşının bir önceki teknik direktör Ivan Jovanovic'e yakın ya da biraz daha fazla olacağı ortaya çıktı.

Fatih Terim'in Maaşını Duymaya Hazır Mısınız?

Bir önceki teknik direktör olan Ivan Jovanovic, yıllık 900 bin euro alıyordu. Ancak Fatih Terim'in sadece bu kadar almayacağı şampiyonluklara ek ve bonuslarda olacağı iddia edildi. 70 yaşındaki Fatih Terim, 2022 Ocak ayında Galatasaray'dan ayrıldı. O zamanlarda Fatih Terim 21 milyon TL maaş alıyordu. Fatih Terim'in Atina'ya taşınıp taşınmaması merak edildi.