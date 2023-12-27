Fatih Terim Yunanistan'a Gitti! Havalimanında İlk Açıklamasını Yaptı

Galatasaray'da ve A Milli Futbol Takımı'nda uzun yıllar teknik direktörlük görevi yapan Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu.

Son olarak 2021-2022 sezonunda Galatasaray'da görev yapan ve sezon ortasında takımla yolları ayrılan 70 yaşındaki Fatih Terim, yaklaşık 2 yıl sonra yeniden bir takımla anlaşmaya vardı.

Fatih Terim, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta teknik direktörlük görevine getirildi. Fatih Terim, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti. Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Terim, "Seviyorum sizi. Sevgiler. Söyleyeceğim birçok şey olacak ama şimdi değil." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, akşam saatlerinde Panathinaikos'la ilk antrenmanına çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Necati Ateş, Tuğberk Tanrıvermiş ve Mert Çetin yer alacak.