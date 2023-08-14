Fenerbahçe 3 puanı cebine koydu! Sarı-lacivertliler sezona galibiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı başladı. Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, ilk hafta karşılaşmasında sahasında Gaziantep FK'yi ağırladı.

Rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, sezona 3 puanla başladı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 3. ve 18. dakikalarda takımın Bosna Hersekli yeni golcüsü Edin Dzeko kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golünü ise 45+5. dakikada Arda Kızıldağ attı.

Fenerbahçe bu sonuçla birlikte, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 4. resmi maçtan da galip ayrıldı.

DZEKO TAKIMI SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, Gaziantep FK karşısında bulduğu gollerle sarı-lacivertli formayla toplam 3 gole ulaşmış oldu.

Dzeko, karşılaşmada kaydettiği 2 golle alınan galibiyette başrolü üstlendi. 37 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru ile oynanan ilk maçta da fileleri havalandırmıştı.

GAZİANTEP FK'DE MAXIM OYUNDAN ATILDI

Gaziantep FK'nin Rumen futbolcusu Alexandru Maxim, müsabakanın 23. dakikasında kırmızı kart gördü.

Maxim, müsabakanın 19. dakikasında hakem Abdulkadir Bitigen'e itirazının ardından sarı kartla cezalandırıldı. Rumen futbolcu, 23. dakikada hakem Bitigen'in ikili mücadelede aleyhine verdiği faul kararına yaptığı alkışlı protestonun ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

OSAYI-SAMUEL MAÇI YARIDA BIRAKTI

Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel 12. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. 25 yaşındaki sağ kanat, uygulanan tedavinin ardından oyun alanına döndü. Nijeryalı futbolcu, 31. dakikada topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Osayi-Samuel'in yerine 34. dakikada Jayden Oosterwolde oyuna dahil oldu.

Bu değişikliğin ardından Ferdi Kadıoğlu sağ bekte, Oosterwolde ise sol bekte görev aldı.

FENERBAHÇE'NİN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen, 45. dakikada ceza sahası içinde Ferdi Kadıoğlu ile girdiği ikili mücadelede Papy Djilobodji'nin topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe'nin ilk yarının sonunda kazandığı penaltı, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen Bitigen tarafınan iptal edildi.

TADIC, BATUHAN ŞEN'İ GEÇEMEDİ!

Karşılaşmanın 51. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında meşin yuvarlak Gradel'den sekip kornere çıktı.

VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Gradel'in topa koluyla müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi.

55. dakikada topun başına geçen Tadic'in vuruşunda, kaleci Batuhan Şen gole izin vermedi.